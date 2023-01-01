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Öğretim üyesi alımı

Adıyaman Üniversitesi 81 öğretim üyesi alacak.

01 Ocak 2023 Pazar 13:02
Öğretim üyesi alımı

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 Sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi” hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere 81 Öğretim Üyesi alacak.
Adayların, 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru şartları için “Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi”nin 16. maddesi hükümleri geçerlidir. Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Profesör ve Doçent adaylarının Personel Daire Başkanlığı’na, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 01.01.2023 13:43
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Öğretim Üyesi Alımı
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