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Öğretim üyesi alımı

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 30 öğretim üyesi alacak.

03 Kasım 2022 Perşembe 13:43
Öğretim üyesi alımı

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca 30 Öğretim Üyesi alacak.
Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekmektedir.
İlan Tarihi : 02.11.2022
Başvuru Tarihi : 02.11.2022
Son Başvuru Tarihi : 16.11.2022

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Öğretim Üyesi Alımı
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