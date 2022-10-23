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Öğretim üyesi alımı

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü tarafından öğretim üyesi alımı yapılacak.

23 Ekim 2022 Pazar 11:10
Öğretim üyesi alımı

Karabük Üniversitesi tarafından belirtilen birimlere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. Karabük Üniversitesi

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Öğretim Üyesi Alımı
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