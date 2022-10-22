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Öğretim üyesi alımı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 81 öğretim üyesi alacak.

22 Ekim 2022 Cumartesi 12:10
Öğretim üyesi alımı

Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları, ve Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihi 4 Kasım 2022'dir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Öğretim Üyesi Alımı
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