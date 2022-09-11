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Öğretim üyesi alımı

Eskişehir Teknik Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak.

11 Eylül 2022 Pazar 13:57
Öğretim üyesi alımı

Üniversiteye bağlı birimlerin aşağıda belirtilen açık olan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., ve 24. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile "Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Öğretim Üyesi Alımı
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