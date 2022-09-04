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Öğretim üyesi alımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite'nin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca 74 öğretim üyesi alacak.

04 Eylül 2022 Pazar 12:51
Öğretim üyesi alımı

Adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve "Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların YDS'den 65 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları şarttır. Başvurular ilanın Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Öğretim Üyesi Alımı
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