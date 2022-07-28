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Öğretim görevlisi alımı

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım yapacaktır.

28 Temmuz 2022 Perşembe 13:14
Öğretim görevlisi alımı

Üniversitenin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Öğretim Görevlisi Alımı
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