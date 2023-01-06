Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.272,47
ALTIN
1.106,32
DOLAR
18,76
STERLİN
22,25
EURO
19,72

Öğretim Görevlisi Alımı

Acıbaden Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Görevlisi alımı yapılacaktır.

06 Ocak 2023 Cuma 09:46
Öğretim Görevlisi Alımı


 

Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Son Güncelleme: 06.01.2023 10:00
Anahtar Kelimeler:
Öğretim Görevlisi Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sözleşmeli Personel Alımı
Sözleşmeli Personel Alımı
Taşınmazların Satışı
Taşınmazların Satışı
Muhafaza Memuru Alımı
Muhafaza Memuru Alımı
Akaryakıt Satın Alımı
Akaryakıt Satın Alımı
Taşınmaz Satışı
Taşınmaz Satışı
Akademik Personel Alımı
Akademik Personel Alımı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim