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Müfettiş yardımcısı istihdamı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, sınavla 30 Müfettiş Yardımcısı istihdam edecek.

18 Aralık 2022 Pazar 10:32
Müfettiş yardımcısı istihdamı

Sınava katılacak adaylar 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları puanları esas alınmak suretiyle belirlenecek. Başvurular; e-Devlet kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 19.12.2022-30.12.2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecek.
Başvurusu kabul edilen ve yazılı giriş sınavına katılım hakkı kazananların listesi Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ve Kariyer Kapısı platformunda yayımlanacaktır. Ayrıca adayın adresine tebligat gönderilmeyecek.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Müfettiş Yardımcısı Istihdamı
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