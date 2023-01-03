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Müfettiş Yardımcısı Alımı

Milli Eğitim Bakanlığı, 450 ‘Eğitim Müfettiş Yardımcısı’ alımı yapacak.

03 Ocak 2023 Salı 16:04
Müfettiş Yardımcısı Alımı

Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde istihdam edilmek ve Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere, MEB Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yarışma sınavı yoluyla 450 ‘Eğitim Müfettiş Yardımcısı’ alımı yapacak.

Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamadan oluşacaktır. Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, yazılı sınav puanı 70 ve üzeri olan adaylar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda alanları itibarıyla en yüksek puan alan adaylardan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 2 katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınavda; sözlü sınav komisyonu başkan ve üyelerince 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması sonucunda 70 ve daha fazla puan alan adaylar başarılı sayılacak. Yarışma sınav puanı; yazılı ve sözlü sınav puanı 70 ve üzeri olan adayların, sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

Başvurular http://www.meb.gov.tr/ internet adresinde yer alan “Elektronik Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle 07 Şubat 2023 – 26 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Müfettiş Yardımcısı Alımı
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