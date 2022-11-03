Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 6
parçalı bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.216,98
ALTIN
1.004,00
DOLAR
18,57
STERLİN
21,26
EURO
18,52

Müfettiş yardımcısı alımı

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 5 Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak.

03 Kasım 2022 Perşembe 13:46
Müfettiş yardımcısı alımı

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 5 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.
Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
A) Sınav Tarihi: Yazılı sınav 24.12.2022 (Cumartesi) tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında yapılacaktır.
B) Sınav Yeri: TCDD Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3,

Altındağ-Ankara Kafeterya Salonudur.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Anahtar Kelimeler:
Müfettiş Yardımcısı Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spor malzemeleri alımı
Spor malzemeleri alımı
Malzeme alımı
Malzeme alımı
Tarama hizmeti alımı
Tarama hizmeti alımı
Uzman yardımcısı alımı
Uzman yardımcısı alımı
Öğretim üyesi alımı
Öğretim üyesi alımı
Elektrik ve doğalgaz alımı
Elektrik ve doğalgaz alımı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim