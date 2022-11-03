Müfettiş yardımcısı alımı

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 5 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

A) Sınav Tarihi: Yazılı sınav 24.12.2022 (Cumartesi) tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında yapılacaktır.

B) Sınav Yeri: TCDD Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3,

Altındağ-Ankara Kafeterya Salonudur.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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