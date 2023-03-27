Milli Eğitim Bakanlığı personel alacak

Adaylar tercihlerini 24 - 30 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Millî Eğitim Bakanlığı sözleşmeli mühendis, avukat, hemşire, diyetisyen ve büro personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.
Adaylar tercihlerini 24 - 30 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.