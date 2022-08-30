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Malzeme satın alımı

Cezaevi Müdürlüğü-Açık Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları düşey milli hidrofor grubu satın alınacaktır.

30 Ağustos 2022 Salı 09:15
Malzeme satın alımı

Düşey milli hidrofor grubu mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Malzeme Satın Alımı
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