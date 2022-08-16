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Malzeme satın alımı

Yozgat Bozok Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları tarafından fantom laboratuvar malzemeleri satın alınacaktır.

16 Ağustos 2022 Salı 12:01
Malzeme satın alımı

Diş Hekimliği Fakültesi Fantom Laboratuvar Malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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