Kütüphane binası yapılacak

Yozgat İl Halk Kütüphanesi Hizmet Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından kütüphane binası yaptırılacaktır.
Yozgat İl Halk Kütüphanesi Hizmet Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.