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Kütüphane binası yapılacak

Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından kütüphane binası yaptırılacaktır.

17 Mart 2023 Cuma 11:05
Kütüphane binası yapılacak

Yozgat İl Halk Kütüphanesi Hizmet Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Kütüphane Binası Yapılacak
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