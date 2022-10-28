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Kiralama ve satış

Sorgun Belediye Başkanlığı tarafından kreş binasının işletilmek üzere kiraya verilmesi işi ile arsaların ve tripleks binaların satışı işi ihale edilecektir.

28 Ekim 2022 Cuma 10:39
Kiralama ve satış

Mülkiyeti Belediyemize ait Agahefendi Mahallesi 2255 Ada 2 Parsel sayılı Taşınmaz üzerine yapılan Kreş Binasının işletilmek üzere Kiraya verilmesi ,Belediyemize ait Yenidoğan ( Bedirbaba ) Mahallesi 153 Ada 24 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 5 adet iki katlı (tripleks) binanın , Agahefendi Mahallesi 516 Ada 6 nolu Parselin , Agahefendi Mahallesi 1553 Ada 6 Nolu Parsel,Yenidoğan (Bedirbaba ) Mahallesi 2711 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21 nolu parseller,83 Ada 102,103,104,105,106,107,108 nolu parseller ile 2712 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 nolu parsellerin (arsa) satışı 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 45.Maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Kiralama Ve Satış
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