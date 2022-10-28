Kiralama ve satış

Mülkiyeti Belediyemize ait Agahefendi Mahallesi 2255 Ada 2 Parsel sayılı Taşınmaz üzerine yapılan Kreş Binasının işletilmek üzere Kiraya verilmesi ,Belediyemize ait Yenidoğan ( Bedirbaba ) Mahallesi 153 Ada 24 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 5 adet iki katlı (tripleks) binanın , Agahefendi Mahallesi 516 Ada 6 nolu Parselin , Agahefendi Mahallesi 1553 Ada 6 Nolu Parsel,Yenidoğan (Bedirbaba ) Mahallesi 2711 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21 nolu parseller,83 Ada 102,103,104,105,106,107,108 nolu parseller ile 2712 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 nolu parsellerin (arsa) satışı 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 45.Maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.

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