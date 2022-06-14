Kiralama satış işleri

Sorgun Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz sorumluluğundaki Cadde ve Sokaklardaki uygun yerlere Sabit Bilboard ve CLP Raket Pano tesis edilmesi ve işletmesi , Belediyemize ait Üç Tepeler Sosyal Tesislerinin kiralanması , Bahçelievler Mahallesi Ankara Bulvarı Terminal içerisinde bulunan 5/101 numaradaki işyerinin kiralanması ile Yeni Mah. 400 Cad 106 ada 12 nolu parselde bulunan Belediye Mezbahasının kiralanması işi ile Agahefendi Mahallesi 1881 Ada 9,10,11,12,13,14,15 parsel nolu taşınmazların (arsa) satışı 2886 sayılı D.İ. Kanunu’nun 45.Maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.

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