Kiralama işlemi

60 tonluk elektronik vasıta baskülü ve baskül binası kiraya verilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Kayseri Başmüdürlüğüne Bağlı Ovakent işyerindeki 60 tonluk elektronik vasıta baskülü ve baskül binasının kiraya verilecektir.
60 tonluk elektronik vasıta baskülü ve baskül binası kiraya verilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ…