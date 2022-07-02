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Kiralama işlemi

Kayseri Başmüdürlüğüne Bağlı Ovakent işyerindeki 60 tonluk elektronik vasıta baskülü ve baskül binasının kiraya verilecektir.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 07:06
Kiralama işlemi

60 tonluk elektronik vasıta baskülü ve baskül binası kiraya verilecektir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
Kiralama Işlemi
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