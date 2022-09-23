Kaynak suyu kiraya verilecek

Yozgat ili, Merkez İlçe, Divanlı köyü mevkii, I33-B-22-D Pafta, 150 ada, 21 nolu parselde özel mülke ait arazi üzerinde açılmış 1 adet (A) kuyudan, yıllık toplam 34.164 m3 debili kaynak suyu olduğu tespit edildiğinden, 3 yıllığı 286.977,00 (İkiyüzseksenaltıbin dokuzyüzyetmişyedi) TL.’den, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verileceğinden, 3 (üç) yıl müddetle kiralamak suretiyle ihaleye çıkartılmıştır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ…