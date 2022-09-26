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Kalorifer ateşçisi alımı

Giresun Üniversitesi kalorifer ateşçisi alımı yapacak.

26 Eylül 2022 Pazartesi 09:17
Kalorifer ateşçisi alımı

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Geçici İşçi statüsünde Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) alımı yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Kalorifer Ateşçisi Alımı
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