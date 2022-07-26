İtfaiye Eri ve Zabıta alımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre 61 İtfaiye Eri ve 6 Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapılacak.