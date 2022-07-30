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İşçilik hizmeti alımı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü şeker ambarı ve malzeme ambarı yardımcı işçilik hizmeti alımı ihalesi yapılacaktır.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 07:06
İşçilik hizmeti alımı

Fabrika 2022/2023 Kampanya Döneminde ŞEKER AMBARI ve MALZEME AMBARI YARDIMCI İŞÇLİK HİZMETİ hizmet alım ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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İşçilik Hizmeti Alımı
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