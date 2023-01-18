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İş yerleri kiralanacak

Akdağmadeni Belediyesi'ne ait iş yerleri kiraya verilecektir.

18 Ocak 2023 Çarşamba 17:28
İş yerleri kiralanacak

Mülkiyeti Belediyeye ait, muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle kiraya verilecektir.
Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan işyerlerinin ihalesi 30 Ocak 2023 tarihinde Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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İş Yerleri Kiralanacak
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