İş yeri kiralama

Çayıralan Belediye Başkanlığından tarafından 1. Fatih (Dere) mahallesi 110 Ada 4 Parselde kayıtlı Belediyeye ait Aile Çay Bahçesi-Kafe-Düğün Salonu ve Cumhuriyet (Cerekçi) Mahallesi 628 Ada 1 ve 2 Parselde bulunan park içerisindeki Çay ocağı-Kafe-Hazır yiyecek servis alanı, 26 Ekim 2022 Tarihinde Saat 14.00’de Belediye Encümen odasında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci Maddesi istinaden Açık Artırma usulü ile kiraya verilecektir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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