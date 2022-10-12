Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12
kapalı
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.576,93
ALTIN
997,07
DOLAR
18,59
STERLİN
20,49
EURO
18,07

İş yeri kiralama

Akdağmadeni Belediyesi'ne ait iş yerleri kiraya verilecektir.

12 Ekim 2022 Çarşamba 10:37
İş yeri kiralama

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle kiraya verilecektir.
Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan işyerlerinin ihalesi 25 Ekim 2022 tarihinde Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Anahtar Kelimeler:
İş Yeri Kiralama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydınlatma direği alımı
Aydınlatma direği alımı
Gayrimenkul satışı
Gayrimenkul satışı
Kömür ve odun satın alımı
Kömür ve odun satın alımı
Sistem satın alımı
Sistem satın alımı
Su hattı yapımı
Su hattı yapımı
İşyerleri satışı
İşyerleri satışı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim