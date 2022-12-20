Hizmet alımı

Açık İhale Usulü İhale Edilecektir.
Şirketimizce Koruma ve Güvenlik Sivil Savunma, Alarm, Kamera İzleme ve Bakım hizmetleri alım işi Açık ihale usulü ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş koruma ve güvenlik, sivil savunma alarm, kamera izleme ve bakım hizmeti alınacaktır.
Açık İhale Usulü İhale Edilecektir.
Şirketimizce Koruma ve Güvenlik Sivil Savunma, Alarm, Kamera İzleme ve Bakım hizmetleri alım işi Açık ihale usulü ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.