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Hizmet alımı

T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Tahmil tahliye hizmeti alınacaktır

14 Aralık 2022 Çarşamba 17:31
Hizmet alımı

Toprak Mahsulleri Ofisi Yozgat Başmüdürlüğümüz, bağlı Ajans Amirlikleri, tesisler, tesisli ekipler ve alım döneminde açılabilecek geçici alım merkezleri 2023 yılı Tahmil-Tahliye işleri 'Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik' kapsamında 25. maddesi Açık Eksiltme usulü gereğince yapılacak olup ihale tarih ve saatleri aşağıdaki gibidir.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Hizmet Alımı
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