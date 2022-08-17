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Hizmet alımı

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş muhtelif hizmet alım ihalesi yapılacaktır.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:22
Hizmet alımı

Şirket Sorumluluk Sahasında bulunan, aşağıda grup numaraları belirtilen Muhtelif Hizmetler, Açık ihale usulü ihale edilecektir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Hizmet Alımı
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