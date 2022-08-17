Hizmet alımı

Şirket Sorumluluk Sahasında bulunan, aşağıda grup numaraları belirtilen Muhtelif Hizmetler, Açık ihale usulü ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş muhtelif hizmet alım ihalesi yapılacaktır.
Şirket Sorumluluk Sahasında bulunan, aşağıda grup numaraları belirtilen Muhtelif Hizmetler, Açık ihale usulü ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.