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Hizmet alımı

Orman İşletme Müdürlüğü-Akdağmadeni Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü tarafından arazi hazırlığı ve tel ihata yapılması hizmeti alınacaktır.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 11:13
Hizmet alımı

Kadıpınarı Şefliği 18 Nolu Bölmede Suni Tensil sahalarında Arazi Hazırlığı ve Tel İhata Yapılması Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Hizmet Alımı
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