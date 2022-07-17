Hizmet alımı

Sarıkamış istasyon binası restorasyon tadilatı ve çevre düzenlemesi işi yaptırılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Tcdd) 4. Bölge Satın Alma Ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü çevre düzenleme ve muhtelif tamirat işleri yaptırılacaktır.
Sarıkamış istasyon binası restorasyon tadilatı ve çevre düzenlemesi işi yaptırılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ…