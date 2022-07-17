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Hizmet alımı

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(Tcdd) 4. Bölge Satın Alma Ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü çevre düzenleme ve muhtelif tamirat işleri yaptırılacaktır.

17 Temmuz 2022 Pazar 12:29
Hizmet alımı

Sarıkamış istasyon binası restorasyon tadilatı ve çevre düzenlemesi işi yaptırılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Son Güncelleme: 17.07.2022 12:31
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Hizmet Alımı
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