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Hayvansal ürün satışı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından büyükbaş hayvan sakatatı ve yan ürünlerin satışı yapılacak.

24 Kasım 2022 Perşembe 10:59
Hayvansal ürün satışı

Kuruma bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sincan, Sivas, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2023 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan 3 (üç) aylık dönem (Kurumun uygun görmesi halinde bu süre 1 ay uzatılabilecektir) büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek sakatat ve yan ürünler (Ocak-Mart/2023 döneminde Kurum Kesimhanelerinde kesimi yapılacak hayvanlara ait Hayvansal Yağlar ve Adana Et Kombinası Müdürlüğünce üretilecek işkembeler hariç) online satış usulü ile satılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Hayvansal ürün Satışı
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