Hakim ve savcı adayı alımı

Yazılı yarışma sınavları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde dört oturumda yapılacak. Adaylar başvurularını, 4-11 Ekim 2022 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacak. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde alacaklar. Posta yoluyla başvuru alınmayacak.

Geç başvuru günü, 18 Ekim 2022 tarihidir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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