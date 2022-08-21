Gıda alımı

Et ve et ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ…
Yozgat Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından gıda ürünleri satın alınacaktır.
Et ve et ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ…