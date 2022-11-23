Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.784,91
ALTIN
1.042,41
DOLAR
18,63
STERLİN
22,17
EURO
19,25

Gayrimenkul satışı

Yerköy Belediye Başkanlığı tarafından ihale ile arsa satışı yapılacak.

23 Kasım 2022 Çarşamba 09:52
Gayrimenkul satışı

Mülkiyeti Yerköy Belediye Başkanlığı’na ait tabloda tapu ve İmar durum bilgileri ile Muhammen bedeli ve Geçici Teminat Bedeli verilen arsa vasıflı taşınmazlardan, 1’inci sıra da bulunan Yüzüncü Yıl Mahallesi 622/1 Ada/Parselde bulunan arsa vasıflı taşınmazın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 2’nci sırada yer alan Yüzüncü Yıl Mahallesi 1251 Ada 2 Parsel’de bulunan arsa vasıflı taşınmazın satışı ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A. maddesi gereği, Kapalı Teklif Usulünce sıra numarasına göre ihale edilecektir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Anahtar Kelimeler:
Gayrimenkul Satışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deri ve bağırsak satışı
Deri ve bağırsak satışı
Deri satışı
Deri satışı
İşçi alımı
İşçi alımı
Eşya alımı
Eşya alımı
Gıda ürünleri satın alımı
Gıda ürünleri satın alımı
Araç kiralama
Araç kiralama
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim