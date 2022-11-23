Gayrimenkul satışı

Mülkiyeti Yerköy Belediye Başkanlığı’na ait tabloda tapu ve İmar durum bilgileri ile Muhammen bedeli ve Geçici Teminat Bedeli verilen arsa vasıflı taşınmazlardan, 1’inci sıra da bulunan Yüzüncü Yıl Mahallesi 622/1 Ada/Parselde bulunan arsa vasıflı taşınmazın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 2’nci sırada yer alan Yüzüncü Yıl Mahallesi 1251 Ada 2 Parsel’de bulunan arsa vasıflı taşınmazın satışı ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A. maddesi gereği, Kapalı Teklif Usulünce sıra numarasına göre ihale edilecektir.

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