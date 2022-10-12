Gayrimenkul satışı

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediye ait Yozgat İli, Merkez Yazıpınar Köyünde bulunan nitelikleri belirten taşınmazlar satılacak.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Çorum Belediyesi'ne ait gayrimenkuller ihale ile satılacaktır.
İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediye ait Yozgat İli, Merkez Yazıpınar Köyünde bulunan nitelikleri belirten taşınmazlar satılacak.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.