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Gayrimenkul satışı

Kayseri Melikgazi'de 311 m² bahçeli kargir ev TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü'nden satılıktır.

03 Eylül 2022 Cumartesi 08:32
Gayrimenkul satışı

Dosya No: 2016/006
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafınca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar durumu, hali hazır durumu ile muhammen değerleri belirtilen gayrimenkul, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde açık artırma sureti ile TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü Toplantı Salonu Erdoğan Akdağ Mah. Karayolları Cad. No:16 Merkez/ YOZGAT adresinde 11/10/2022 tarihinde birinci defa satışa çıkarılacaktır. Satışa çıkarılan taşınmazın birinci ihalede satılmaması halinde taşınmaz 18/10/2022 tarihinde ikinci kez satışa çıkarılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Gayrimenkul Satışı
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