Filtre torbası alımı ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü filtre torbası alınacaktır.
Filtre torbası alımı ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.