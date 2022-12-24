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Filtre torbası alımı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü filtre torbası alınacaktır.

24 Aralık 2022 Cumartesi 11:22
Filtre torbası alımı

Filtre torbası alımı ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Filtre Torbası Alımı
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