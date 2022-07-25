Evrak satın alımı

7 Kalem Matbu Evrak Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Şehir Hastanesi-Yozgat Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları tarafından matbu evrak satın alınacaktır.
7 Kalem Matbu Evrak Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ…