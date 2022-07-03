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Erkek öğrenci temin edilecek

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na 712 erkek öğrenci temin edilecektir

03 Temmuz 2022 Pazar 17:04
Erkek öğrenci temin edilecek

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf astsubay ihtiyacına yönelik başvurular 01-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Temin ile ilgili detaylar www.jandarma.gov.trwww.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan “2022 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiştir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 03.07.2022 17:12
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Erkek öğrenci Temin Edilecek
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