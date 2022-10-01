Enerji hatları işi

MMF OG Hattının Galeri İçerisine Alınması ve Batı Kampüs Telefon-Fiber Altyapı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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