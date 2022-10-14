Elektrik tesisi yapımı

Şirket sorumluluk sahasında bulunan, Aşağıda Grup Numaraları belirtilen AG-OG Elektrik Tesisi Yapım işleri Açık İhale usulü ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş AG-OG elektrik tesisi yapım işi ihale edilecektir.
Şirket sorumluluk sahasında bulunan, Aşağıda Grup Numaraları belirtilen AG-OG Elektrik Tesisi Yapım işleri Açık İhale usulü ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.