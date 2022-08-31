E-ticaret ile internetten ürün ve hizmet satışı yapmak isteyen kişi ve markaların satışlarını yapabileceği birçok platform bulunur. E-ticaret siteleri, sosyal medya platformları ve e-ticaret pazaryerleri e-ticaret yapmak isteyen markaların en çok yöneldiği yöntemler arasında yer alır. Bu noktada markaların çoğu zaman kendi e-ticaret siteleri üzerinden satış yapmayı tercih ettiklerini söylemek mümkündür.

Çünkü e-ticaret sitesi kurarak internetten satış yapmaya başlayanlar kendi markalarını daha kolay bir şekilde yaratabilmektedir ve bunun yanı sıra müşterilerine güven vererek satışlarını artırma fırsatı da yakalamaktadır.

E-ticaret sitesi kurmak için markaların tercih edebileceği birçok yöntem bulunur. E-ticaret sitesi yazdırma, hazır e-ticaret alt yapısı ve açık kaynak kodlu yazılımlar bu yöntemler arasında yer alır. Çoğu marka profesyonel bir şekilde hareket etmek için e-ticaret alt yapısı kullanır.

Markaların e-ticaret alt yapısı seçerken dikkat etmesi gereken birçok önemli nokta bulunur. E ticaret Altyapısı Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken 5 Nokta adlı bu yazımızda e-ticaret sitesi kurmak isteyen markların alt yapı seçiminde dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgiler vereceğiz. Siz de bu yazımızı inceleyebilir ve e-ticaret alt yapınızı daha profesyonel bir şekilde seçebilirsiniz.

E-ticaret Alt Yapısının Güvenilirliği

E-ticaret sektöründe faaliyet göstermek isteyen markaların hızlı bir şekilde e-ticaret sitesi kurmalarını sağlayacak birçok e-ticaret alt yapısı bulunur. E-ticaret alt yapılarının bazıları markaların profesyonel bir şekilde e-ticaret yapmalarına olanak tanırken bazı e-ticaret alt yapıları ise markaların e-ticarette birçok konu ile uğraşmasına neden olmaktadır.

Bu noktada e-ticaret alt yapısı seçimi yaparken kişi ve işletmelerin ilk olarak ilgili e-ticaret alt yapısını kullanan markalara göz atması ve bu markaların e-ticaret sitelerini incelemesi gerekir. Böylece e-ticaret yapacak olan markalar ilgili e-ticaret alt yapısının güvenilir olup olmadığına karar verebilir ve güvenilir olduğunu hissettiğinde bu alt yapıyı kullanabilir ve internetten satış yapmaya başlayabilir.

E-ticaret Alt Yapısının Özellikleri

E-ticaret alt yapıları genel özellikleri bakımından birbirinden oldukça farklılaşan paketlerden oluşur. Örneğin bazı e-ticaret alt yapılarında database alanı düşükken ve e-mail sayısı fazlayken bazı e-ticaret alt yapılarında ise tam tersi durumlar söz konusu olabilir.

E-mail Adresi

SSL Sertifikaları

Web Alanı

Trafik

Ödeme Yöntemleri

SEO Özellikleri

Müşteri Desteği

Gibi önemli özellikleri göz önünde bulundurarak sizler de e-ticaret alt yapısı seçimi yapabilirsiniz. Bu özelliklere dikkat ederek bütçenize en uygun ve performansı en yüksek e-ticaret alt yapısını seçebilir ve e-ticarette başarılı olabilirsiniz.

Entegrasyonlar

E-ticaret alt yapısı seçimi yaparken kişi ve işletmelerin göz önünde bulundurması gereken bir diğer konu da e-ticaret alt yapısı içerisinde yer alan entegrasyonlardır. Çünkü e-ticaret paketlerinde bulunan entegrasyonlar markaların e-ticaret süreçlerini yönetmelerini kolaylaştırmaktadır.

Muhasebe Entegrasyonu

Tedarikçi Entegrasyonu

Kargo Entegrasyonu

Santral Entegrasyonu

Pazaryeri Entegrasyonu

Ödeme Sistemi Entegrasyonları

Genellikle bir e-ticaret alt yapısında yer alması gereken entegrasyon türleridir. Sizler de bütçenize uygun e-ticaret alt yapısı ararken bu entegrasyon türlerinin e-ticaret paketi içerisinde yer alıp almadığını inceleyebilir ve seçiminizi ona göre yapabilirsiniz. Böylece doğru e-ticaret alt yapısını seçerek e-ticarette başarılı olabilirsiniz.

SEO Uyumluluğu

E-ticaret ile internetten ürün ve hizmet satışı yapan markalar hedef kitlesinde yer alan kişilere ulaşabilmek için SEO Çalışmaları yapar. Çünkü markaların hedef kitlesinde yer alan kişiler belirli anahtar kelimeleri kullanarak arama motorlarında araştırma yapar. Bu kişilere ulaşmak için de SEO çalışmaları oldukça önemli konuların başında yer alır.

E-ticaret firmaları her ne kadar SEO çalışmalarını kendileri yürüten markalardan birisi olsa da aslına bakıldığında e-ticaret alt yapısı içerisinde yer alan belirli özellikler markaların SEO çalışmalarını kolaylaştırmaktadır.

404 Sayfa Yönetimi

Link Yönetimi

301 Yönlendirme

Arama Hacmi Entegrasyonu

SEO Güncelleme

Google Analytics Entegrasyonu

Breadcrumb Uygulamaları

Gibi önemli seo özelliklerinin e-ticaret alt yapısı içerisinde yer alması daha profesyonel bir şekilde seo çalışmalarını yürütmenizi sağlayacaktır. Bu nedenle sizler de e-ticaret alt yapınızı seçerken bu özelliklerin bulunup bulunmadığını göz önünde bulundurabilir ve seo özellikleri bakımından gelişen e-ticaret alt yapılarını kullanmaya özen gösterebilirsiniz.

Kampanya Modülü

E-ticaret firmaları ürün ve hizmet satışlarını artırabilmek için zaman zaman e-ticaret kampanyaları düzenlemektedir. Bu noktada da markalar çoğu zaman e-ticaret alt yapısında yer alan kampanya modüllerini kullanarak hareket eder. Çünkü kampanya modüllerinde markaların kullanabileceği birçok kampanya türü bulunur.

Bu noktada e-ticaret alt yapısı seçimi yapmadan markaların alt yapıda yer alan kampanya türlerini incelemesi ve kampanya özellikleri bakımından gelişen e-ticaret paketlerini tercih etmesi gerekir.

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