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Dükkan kiralama

Yerköy Belediyesi'ne ait dükkanlar kiraya verilecektir.

30 Kasım 2022 Çarşamba 09:14
Dükkan kiralama

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Haşim KILIÇ Mahallesi, Bedri Aydın caddesi Belediye sebze hali A Blok 11 ve 16 nolu dükkanlar 2.040.00TL - 2.181.00 TL ayrıca Shell Dolmuş Durağı 895.00 TL Muhammen bedelle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 12.12.2022 Pazartesi günü saat 10.00’de Belediye Encümeni huzurunda kiraya verilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Dükkan Kiralama
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