Danışmanlık hizmeti alımı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Dünya Bankası’ndan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Türkiye Sulama Modernizasyon Projesi’nin finansmanı amacıyla kredi almıştır. Kredi kapsamında Türkiye’de seçilen sahalarda sulama hizmet sunumunun iyileştirilmesi ve Sulama Birlikleri’nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

DSİ Genel Müdürlüğü, bahsi geçen kredinin bir kısmını “Afşar Barajı Yıkılma Analizi ve Taşkın Tehlike Alanlarının Belirlenmesi İşi”; “İvriz Barajı Yıkılma Analizi ve Taşkın Tehlike Alanlarının Belirlenmesi İşi” ; “Uzunlu Barajı Yıkılma Analizi ve Taşkın Tehlike Alanlarının Belirlenmesi İşi”nin yapımı amacıyla alınacak olan danışmanlık hizmetlerine yönelik ödemeler için kullanma arzusundadır. İşler; Manisa ili (Alaşehir ilçesi), Konya ili (Halkapınar ilçesi) ve Yozgat ilinde (Boğazlıyan ilçesi) yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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