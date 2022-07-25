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Danışmanlık hizmet alımı

Orman Bölge Müdürlüğü-Kayseri Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü tarafından mikro havza danışmanlık hizmeti alınacaktır.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:37
Danışmanlık hizmet alımı

Çekerek Mikro Havza Danışman Hizmet Alım İşi (Havza Planlama ve Yönetim Uzmanı, Ormancılık Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Biyolojik Çeşitlilik Uzmanı, Sulama Uzmanı, Ziraat Mühendisi, Hayvancılık Uzmanı) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
Danışmanlık Hizmet Alımı
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