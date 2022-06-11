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BSK asfalt yapımı

Akdağmadeni Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından BSK asfalt yaptırılacaktır.

11 Haziran 2022 Cumartesi 14:51
BSK asfalt yapımı

Akdağmadeni Belediyesi Bsk asfalt yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
BSK Asfalt Yapımı
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