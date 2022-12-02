Bina yıkım işi

Adı : Çekerek Belediye Başkanlığı

Adresi: Bahçelievler Mah. Cumhuriyet Cad. No :75 Çekerek / Yozgat

Telefon ve faks numarası: (0354)-(4681012)-4682068

İHALE NEVİ KONUSU, YIKIM İŞİNE VE USULÜNE İLİŞKİN BİLGİLER;

İlçemiz Yeniyol Mahallesi 297 Ada 7 ve 8 Parseller üzerinde bulunan Cami binasının yıkımı İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca açık artırma usulü ile 750.000,00 TL (Yediyüzellibin) muhammen bedel üzerinden yapılacaktır.

İlçemiz Bahçelievler Mahallesi 126 Ada 5 Parsel üzerinde bulunan Eski Adliye Lojmanı binasının yıkımı İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca açık artırma usulü ile 200.000,00 TL (ikiyüzbin) muhammen bedel üzerinden yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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