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Bina yapımı

Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Çekerek İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yapımı yaptırılacak.

01 Aralık 2022 Perşembe 09:31
Bina yapımı

Çekerek İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Bina Yapımı
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