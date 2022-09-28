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Bina yapım işi

Yozgat İl Özel İdaresi ilkokul binası yapım işi yaptırılacaktır.

28 Eylül 2022 Çarşamba 11:47
Bina yapım işi

Sorgun İlçesi Agahefendi Mahallesi 16 Derslikli İlkokul Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Bina Yapım Işi
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