Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

Sözlü sınav; 13 - 21 Nisan 2023 tarihleri arasında olmak üzere sınava girmeye hak kazanan aday sayısına göre belirlenecek tarihlerde BDDK Hizmet Binasında yapılacak.

Adaylar başvurularını, 26 Mart 2023 tarihine kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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