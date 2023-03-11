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Bilişim personeli alınacak

BDDK sözleşmeli bilişim personeli alacak.

11 Mart 2023 Cumartesi 13:20
Bilişim personeli alınacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.
Sözlü sınav; 13 - 21 Nisan 2023 tarihleri arasında olmak üzere sınava girmeye hak kazanan aday sayısına göre belirlenecek tarihlerde BDDK Hizmet Binasında yapılacak.
Adaylar başvurularını, 26 Mart 2023 tarihine kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek.
Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Ayrıntılı bilgiye ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Bilişim Personeli Alınacak
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